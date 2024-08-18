大陸最近興起一股「曬背」風潮，希望能驅除身體寒氣，不過江蘇一名楊姓女子卻直接在馬路上鋪著瑜珈墊，邊撐陽傘邊趴在地上曬背，結果被一輛行駛而過的轎車輾傷，好在腿骨並無大礙。

綜合陸媒報導，這起事件發生在江蘇省蘇州市張家港，根據行車記錄器顯示，楊女將瑜珈墊鋪在馬路上後，邊撐陽傘邊趴在地上曬背，四周沒有任何警示。閔姓女子當時正好在倒車，因為沒看到地上躺了一個人，直到聽到有人在呼救，才意識到把人輾傷了。

閔女透露，自己開車20年，第一次遇到這種突發狀況，「大太陽底下，誰也不會想到馬路上會躺個人，後來我才反應過來是曬背，因為她趴著。」閔女驚魂未定表示，楊女當時躺在地上，正好是視覺盲區，才會直接開過去，萬幸的是車輛剛起步，又是壓到小腿，楊女僅肌肉損傷，腿骨並無大礙。

楊女則表示，當時早已過了上班時間，沒什麼人車經過，「我以為車子會看到我，因為前幾天也有一次人家車子是看到了的」，加上電動車的聲音比較輕，自己也沒聽見，「如果油車的話，聲音很大，我一定聽得到，還是大意了。」針對這起事故，警方表示閔女因為疏於觀察，負事故主責，受傷的楊女承擔次要責任。