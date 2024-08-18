大陸暑假期間，不少景點人滿為患，近日陝西秦始皇陵的兵馬俑坑道，有民眾拍到一名媽媽抱著孩子直接兩腳一跨，越過圍欄踩在坑道上，一路「超車」前行，讓現場遊客瞬間驚呆，直呼「太狠了，直接下俑坑了！」最終母子在保全的制止下被帶離現場。

綜合陸媒報導，有遊客昨（17日）在網路上發布一段影片，內容提到在陝西參觀秦始皇陵兵馬俑時，目睹一名女子抱著孩子，逕自越過護欄，大步走在兵馬俑坑的土道邊上，讓現場遊客議論紛紛，「這太狠了，下俑坑了！」、「要往哪兒走？都下坑裡了」。

影片中可見，不少遊客探出頭觀看，該名女子則抱著孩子一路走到坑道另一頭，直到越過幾座土坎後才被保全人員攔下，並帶離坑道。

對此，西安市臨潼區權威部門相關人士表示，事發當天，女子懷中的孩子被雨淋濕後發燒抽搐，家長見狀特別著急，加上一號坑擠滿了遊客，一時出不去，情急之下才會踏進兵馬俑坑。保全得知孩子發燒，狀況比較緊急，便立刻將母子帶離現場，以利後續送醫就診。