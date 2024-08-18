和尚為了遵守戒律，嚴禁吃肉喝酒，不過明末民變領袖張獻忠建立大西政權後，竟以屠城威脅和尚吃肉，沒想到對方遲疑片刻後淡定地大口吃了起來，還緩緩吐出10個字，成了千古名言。

根據《搜狐網》報導，崇禎17年（西元1644年）張獻忠帶領農民軍殺入成都，隨即自立為大西皇帝，不過他嗜殺成性，喜歡屠城，每到一個地方就大開殺戒。《明史》寫道「將卒以殺人多少敘功次，共殺男女六萬萬有奇」，《客滇述》也記載「獻忠又令其眾遍收川兵殺之，及其妻子男女，惟十歲以下者僅留一、二」。

相傳張獻忠攻打渝城時，遭到頑強抵抗，氣得要在破城之際殺盡渝城百姓。期間他路過一間寺廟，因為看和尚不順眼，於是打算捉弄他們一番，接著便對和尚說，「出家人慈悲為懷，救人一命勝造七級浮屠，今天我就給你們一個成佛的機會，只要你們把桌上的肉吃了，我就不屠城！」

張獻忠說完就拿起肉塊，放在一群和尚面前，並說「吃完這塊肉，我就放過渝城人！」就在眾人左顧右盼，顯得特別為難之際，一位法號名叫「破山」的和尚挺身而出，淡定吃下肉塊。張獻忠幸災樂禍表示，「你既然已經入了佛門，竟然還敢喝酒吃肉，不怕佛祖懲罰你嗎？」破山默默說了一句「酒肉穿腸過，佛祖心中留」，短短10個字讓殺人如麻的張獻忠深感震驚，之後確實履行了承諾，這句話也因此流傳至今，成了千古名言。