大陸湖北近日發生一起離譜事件，一名患有智能障礙的19歲少年到醫美診所求職，沒想到竟被連哄帶騙貸款3.7萬人民幣（約新台幣16.6萬元）隆乳，家人發現後崩潰表示，「兒子只有5歲孩子的智力」，揚言提告到底。

綜合陸媒報導，這起事件發生在湖北省武漢市，一名盧姓女子指控醫美診所詐騙，表示兒子看到診所的徵才廣告後前往應聘，對方保證月薪3000人民幣（約新台幣13,500元），沒想到員工卻遊說兒子進行隆乳手術，還要他等身體恢復後再開始工作。

除此之外，對方不斷向兒子慫恿，像是「男性也可以整形」、「術後可以靠直播賺錢」，接著又推薦他分期付款，最終在對方的哄騙下簽了3萬人民幣的合約貸款作為手術費用，包含兩年利息，共計需負擔3.7萬人民幣（約新台幣16.6萬元）。

盧女表示，「手術讓我兒子變成了B罩杯，還有兩條長疤痕，看到這些傷痕，我心都碎了！」對此，盧女拿出醫療報告，顯示兒子患有智力障礙，心智年齡僅有5歲，還有憂鬱、焦慮和睡眠障礙，揚言對醫美診所提告到底。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太離譜了！竟然給一個19歲、智力5歲的少年隆乳」、「為了錢已經到了喪心病狂的地步了」、「太令人憤慨了，一些美容診所與詐騙集團沒有什麼不同」。

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