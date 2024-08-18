世界之大無奇不有，聽過有人偷錢、偷車、偷手機，沒想到還有人專偷「水泥路」！大陸四川警方近日接獲民眾報案，表示村裡的路不見了，只剩下土石路基。事後嫌犯落網供稱，該村搬遷，道路疑似無人管理，才會偷走水泥路面，轉賣石料廠圖利。

綜合陸媒報導，這起離譜竊案發生在四川省南充市嘉陵區，當地一段水泥路面突然憑空消失，只留下土石路基，警方獲報後立刻展開調查，發現村莊因為搬遷，該路段平時很少有人通行，卻有一輛貨車在案發地附近出沒，於是循線逮捕到涉案的張姓嫌犯。

張嫌落網後對盜竊水泥路面的事情坦承不諱，表示看準了村莊搬遷後，附近道路疑似無人管理，才會將水泥路面撬走，切割成塊後轉賣給石料廠。目前張嫌已被處以刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「啥玩意，路都能被偷」、「連水泥路都偷…還偷完了才被抓，真魔幻」​、「說出來我都不信」、「這麼沉的東西，人工費不是更貴嗎」。