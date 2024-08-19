大陸吉林長春東北虎園近日展開馬戲嘉年華，請來雜技演員進行表演，未料一名演員表演高空走鋼絲時，突然從10公尺高的空中墜落，重摔後倒地不起，嚇壞現場所有觀眾，目前該名演員已經送醫搶救，園方也宣布暫停馬戲嘉年華表演。

綜合陸媒報導，吉林長春東北虎園近日舉辦馬戲嘉年華，本月18日一名雜技演員進行高空走鋼絲表演時，一不小心沒踩穩，從10公尺高的空中墜落至地面，隨後倒地不起，一旁的主持人為了緩和觀眾情緒，竟說「不容易啊，台上一分鐘，台下十年功，在現場的好朋友不要驚慌，沒有關係，讓我們去看一下，把演員帶下去一下。」

事發當日下午，東北虎園發布公告，從19日開始馬戲嘉年華表演暫停，在暫停期間園區仍正常開放，但票價可享優惠；據工作人員指出，意外發生當下有醫生在現場對演員進行急救，之後將他送往醫院，目前仍在救治中。

另外有工作人員爆料，參與雜技表演的3名演員中，有2人嫌專業保險繩太粗，會妨礙表演效果，於是私自將繩子換成自己捆的細繩，最後一名演員表演時，繩子因拉力不夠斷裂，造成這起高空墜落意外；工作人員補充解釋，因為園區已經為演員配備保險繩，所以充氣墊只有鋪在高空表演的區域，該名演員還沒走到指定範圍就開始動作，其實也已經違反規定。