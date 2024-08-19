現代學生課業繁重，上班族工作忙碌，經常在位置上「久坐不起」，然而長時間維持坐姿可能影響身體健康，美國一名百萬YouTuber決定進行「一周不坐下」挑戰，辦公、吃飯都維持站立，甚至上廁所也採取半蹲姿勢，只有睡覺才能徹底躺平，不過挑戰到第5天他就宣告投降，且身體也出現驚人改變。

根據《LADbible》報導，美國YouTuber「Pigmie」熱愛健身，經常接受奇特的挑戰，探索身體的極限，比如穿重力服訓練1個月、使用增高椅10天、進行「獅子飲食法（Lion Diet，只吃肉、鹽和水）」72小時等；由於「久坐」是現代人的通病，且會嚴重影響健康，所以Pigmie決定進行「一周不坐下」的挑戰。

Pigmie承諾在7天內保持站立，只有睡覺能徹底躺平，挑戰過程中，他站立吃飯、運動和做家事，連開車、上廁所也以半蹲姿勢進行，還訂製了一張站立用的辦公桌，讓他能夠站著辦公；不過挑戰進行到第3天，Pigmie已經有點受不了，他坦言經常需要伸展身體，還要強忍把腿放到沙發上的衝動，長時間站立甚至干擾他的睡眠，雙腿也疼痛到難以忍受。

最終Pigmie在挑戰第5天宣告投降，並拍攝挑戰前後的對比照，從畫面中可以看到，長時間站立對pigmie的身體產生巨大改變，首先是明顯的駝背，使背部頂端看起來比正常情況更圓，再者是脊椎前凸，意即下背部和臀部的彎曲，像是骨盆前傾。

Pigmie表示，如果他再繼續進行挑戰，可能會造成更嚴重的結果，「這會形成非常糟糕的姿勢，並導致背部問題。」不過他想結束這個挑戰還另有原因，「我的臀部和膝蓋開始疼痛，不是單純的肌肉疼痛，更像是關節鈍痛。」儘管如此，Pigmie仍認為這是一次很棒的經驗，他也注意到其他較正面的收穫，比如站立辦公可以讓效率提高30％，且消化能力也有明顯改善。