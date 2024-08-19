美國一對情侶日前到賭場玩吃角子老虎機，贏得3300美金（約新台幣10萬），未料竟遭人盯上，他們兌換完獎金後返家，卻在家門口遭2名蒙面人搶劫，對方還開槍射擊兩人的腿部，直到鄰居聽到槍聲外出查看狀況，2名蒙面人才帶錢逃跑，恐怖畫面全被一旁的監視器拍下。

根據《紐約郵報》報導，美國佛州一名女子金（Kim Chambliss）和男友瓦爾（Val Delacruz）在本月2日到位於坦帕（Tampa）的賭場小試身手，玩吃角子老虎機贏得3300美金，未料竟被人盯上；金和瓦爾在凌晨5點左右返家，遭2名蒙面人尾隨，並在家門口襲擊，要求這對情侶交出獎金，隨後朝兩人開槍。

從監視器畫面可見，腿部中彈的金一邊尖叫一邊爬回家中，而雙腿中彈的瓦爾則倒在門口，他回憶當時的情況仍感到害怕不已，就算他已經身受重傷、失血過多，2名蒙面人依舊不放過他，「另一個人走過來，第三次朝我的左腿開槍。」直到鄰居聽到槍聲出來查看，他們才帶著金和瓦爾的獎金、手錶和錢包逃跑。

目前金和瓦爾已經被送到醫院治療，警方接獲通報後也隨即展開調查，透過查看賭場的監視器畫面，鎖定了2名蒙面人的身分，分別是34歲的馬庫斯（Marcus Jenkins）和36歲的特里斯汀（Tristin Wright），兩人很快就被警方逮捕，並被指控犯下謀殺未遂、持槍搶劫、重傷害等罪行。