在很多影視作品中，經常看見古代皇帝戴的帽子前後有「珠簾」，這個設計難道不會遮擋視線嗎？大陸央視主持人任志宏指出，皇帝帽子上的珠簾稱作玉藻，除了象徵地位以外，還有3個重要作用，包含規範行為舉止、遮擋皇帝表情和時刻提醒皇帝凡事不能只流於表面。

任志宏指出，古代男子20歲行冠禮，象徵成人，東漢《釋名》記載，「二十成人，士冠，庶人巾。」意思是只有士以上才能戴帽子，平民百姓只能戴布巾，而冠冕是官職人員才能配戴的帽子，根據不同的級別，樣式也有所差異，其中最高規格的，就是皇帝頭上戴的冠冕。

《周禮》記載，「天子之冕十二旒（音同流），諸侯九，上大夫七，下大夫五。」文中提到的「旒」就是珠簾，也稱作「玉藻」，皇帝的冠冕是前後各12根玉藻，這個設計不僅是為了美觀，更是地位的象徵，此外還具有3個重要作用。

第一是規範行為舉止，坐姿不端正或動作幅度太大，玉藻就會發出聲響或直接打到臉，讓配戴者能夠時刻保持姿勢端正、昂首挺胸，散發出威嚴氣場的方法。

第二是遮擋皇帝的表情，讓皇帝的心思不容易被他人揣測，也是在暗示大臣不可直面聖顏，讓大臣保持敬重之心；第三是提醒君王，因為玉藻會遮擋一部分視線，代表很多事不是一時可以看清的，掌權者面對任何事都不能只流於表面，應該撥開心中的珠簾，透過現象看事物的本質。