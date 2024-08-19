岳飛是宋代的抗金名將與民族英雄，然而他在當時慘遭秦檜等人誣陷，因為「莫須有」的謀反罪名，最終慘死獄中，多年後才終於平反，並在岳飛的墓前鑄造了當時陷害他的人的跪姿雕像，大陸央視主持人任志宏指出，原本共有5座跪像，後來卻被撤走一座，只剩下4座，主要是因為史學家認為被撤走的那個人地位太低，不夠資格跪在英雄墓前。

任志宏指出，岳飛墓前跪著的5個人物雕像，首先就是秦檜夫妻，秦檜身為宋代大臣卻和金國勾結誣陷岳飛，導致岳飛最終慘死獄中；秦檜的妻子王氏雖然沒有直接參與，卻在背後推波助瀾，當年岳飛被捕，秦檜等人卻找不到岳飛謀反的證據，難以將他定罪，秦檜苦惱不已，一度想放了岳飛，這時王氏說了一句「放虎容易捉虎難」，才促使秦檜以莫須有的罪名害死岳飛。

明朝正德八年，浙江都指揮使李隆重新鑄造了岳飛墓前秦檜夫妻的跪像，並在旁邊多加了一人，監察御史万俟卨（音同莫其謝），他在依附秦檜之後，主動參與製造了岳飛虛報軍情、逗留淮西等罪，也是害死岳飛的罪魁禍首之一。

明朝萬曆年間，浙江按察副使范來查閱岳飛被害的故事後，發現還有一名遺漏的共犯，樞密使張俊，范來認為既然參與了誣陷岳飛一案，就必須給岳飛下跪，於是又加了一個張俊的跪像。

清朝初年，岳飛墓前又多了監察御史羅汝楫（音同即）的跪像，雖然他在岳飛案中只是個小人物，但當時只要誰主張輕判岳飛，他就會彈劾誰；不過現代歷史學家認為，前4名誣陷岳飛的人都是地位顯赫的權臣，相比之下，羅汝楫只是一個無名小卒，沒有資格跪在英雄墓前，於是又把他的跪像撤走了。