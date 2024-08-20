大陸上海一名女子近日在網路上看到一段「走失女童找家長」的影片，意外發現裡面的女童和自家4歲女兒長得幾乎一模一樣，且她的女兒是在醫院人工受孕才懷孕生下，因此懷疑自己的胚胎是否被他人偷走利用，在網路上發布影片，想要聯絡走失女童的父母進行親子鑑定，卻讓對方不堪其擾，最終報警求助。

綜合陸媒報導，上海一名王姓女子日前發布影片，稱親友傳了一段「在上海地鐵幫女童找家長」的尋人影片，畫面中的女童無論外表、神態都和王女的4歲女兒神似，相似度高到讓朋友誤會質問，「你們怎麽搞的，怎麽把孩子搞丟了？」王女驚慌又困惑，因為她很確定當下她的女兒正在幼兒園內。

王女受訪透露，她和丈夫目前在上海生活、工作，曾在當地一間醫院進行人工受孕，成功生下一名女兒，且醫院內還留有她的冷凍胚胎；王女看到尋人影片後，仔細比對2名孩子的外表，發現五官、微表情都很像，懷疑當初人工受孕時，是否還有其他成功受孕的胚胎被他人利用，因此想聯絡走失女童的父母，和孩子進行親子鑑定，並強調自己絕無惡意。

王女的影片曝光後引發熱議，女童的家長為此開設新帳號回應，表示當初因為一時疏忽導致女兒走丟，非常感謝好心人幫助，讓他們能順利一家團圓，但對於部分不實言論感到很委屈，強調女兒現在才2歲，是自然生育，與他人的孩子和胚胎都無關，然而聯絡王女說明後，對方卻不肯下架影片，只好報警求助，王女才終於刪掉影片。