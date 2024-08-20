清朝權臣和珅有「天下第一貪官」的稱號，據傳他靠貪汙斂財、富可敵國，被抄家時財產抵得上國庫的好幾年收入，儘管如此，和珅仍是乾隆皇帝的寵臣，大陸央視主持人任志宏指出，和珅這麼受寵信的原因，就是因為他很了解乾隆皇帝。

任志宏指出，和珅能言善道，辦事總能抓住要領，尤其擅長揣摩皇帝的心思和意圖，因此深受乾隆皇帝寵信；據傳和珅最初能得到乾隆皇帝賞識，是因為他說了一句話。

某次乾隆皇帝出宮，在車中看到罪犯逃脫的奏報，生氣之下脫口說出《論語》中的句子，「虎兕（音同四）出於柙，龜玉毀於櫝中，是誰之過與？」意思是老虎和犀牛從木籠子裡逃了出來，龜甲和寶玉都毀壞在匣子裡，這都是誰的過錯呢？在場的滿清侍衛聽到後都不知道是什麼意思，只有和珅開口回答，「是典守者不能辭其過。」意指負責看守的人難辭其咎。

乾隆皇帝聽到後，不但對和珅另眼相看，怒氣也消了，從此之後一再破格提拔和珅，和珅擔任御前侍衛的第二年，便被提拔為「六部之首」的戶部侍郎、軍機大臣兼內務府大臣；且隨著與乾隆皇帝相處的時間越久，和珅的「讀心術」就越發熟練，事事逢迎乾隆皇帝，讓兩人的關係越來越親密，甚至堪比父子。