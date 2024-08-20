不少人為了讓自己變得更好看，會到醫美診所做相關手術。大陸山東一名女子花費3萬人民幣（約新台幣12.7萬）做了雙眼皮手術，未料醫師卻把她的眼球和眼角縫合在一起，導致女子無法正常轉動眼球，且視力模糊，只能靠眼藥水緩解眼睛不適。

根據陸媒報導，山東濰坊一名張姓女子透露，她在2021年於濰坊奎文麗人都醫療美容門診部接受了雙眼皮手術，共花費3萬人民幣，不過手術過程卻出現問題，她表示在手術進行中就感到眼睛不適，隨後發現眼球和眼角被錯誤地縫合在一起，儘管醫生進行了處理，但後續又重新長在一起，甚至因為增生現象，導致眼球無法正常轉動。

張女士事後一直和院方交涉，希望可以到其他地區的大醫院動手術，對方卻認為費用太高而不斷推拒，堅持要在原診所進行治療，張女士只好要求對方賠償2萬人民幣（約新台幣8.5萬），補貼她到大醫院動手術的費用，診所卻只願意賠償1萬人民幣（約新台幣4.2萬）。

如今張女士的生活受到嚴重影響，不但視力模糊，只能靠眼藥水緩解眼睛不適，還患上憂鬱症，導致大量脫髮；報導指出，涉事的醫美診所拒絕公開回應有關這起事件的問題。

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