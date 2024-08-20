古代為了懲罰犯罪的人，同時做到殺雞儆猴的效果，統治者發明了許多殘忍、恐怖的刑罰，有時還可能波及到家人、親戚，害其他人跟著自己受罰，古代中國的「族誅」就是一種連坐的酷刑，受刑人和他的親友必須接受各種殘忍對待，連死後都不得安寧。

族誅是一種源於商朝，連坐受刑人家族處以死刑的刑罰，在秦朝發展出誅三族、誅五族和誅七族；其中關於三族包含哪些人，在歷史上共有3種解釋，第一是父母、兄弟和妻子，第二種說法是父、母和妻，第三種說法則是父、子和孫。不過關於族誅，大多數人都會探討受刑的對象，卻很少人知道這些人必須遭受的刑罰是什麼。

大陸河南大學教授王立群指出，誅三族的刑罰分為好幾個步驟，第一步先處以「黥刑」，在受刑人的臉上刺字，表明罪犯的身分；第二步是「劓刑」，把鼻子割掉；第三步是「斬左右指」，將受刑人的所有手指、腳趾都剁下來；第四步「笞殺之」，用竹板將受刑人活活打死；第五步「削其首」，受刑人死後還要把頭砍下來；最後一步則是「製肉醬」，把受刑人遺體上的肉都刮下來，並剁成肉醬。

王立群說，誅三族罪是由秦朝制定，到了漢朝則全面繼承秦法，而「漢初三大名將」中的彭越和韓信，人生最後的結局都是被漢高祖劉邦處以誅三族的極刑，其中彭越的「肉醬」還被送到淮南王黥布手中，讓他嚇到產生謀反之心。