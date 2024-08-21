古代不只皇帝有後宮佳麗三千，許多權貴人家也會納三妻四妾，不過對於皇家駙馬來說，想納妾簡直就是天方夜譚。北魏的蘭陵長公主忌妒心強，不允許駙馬身邊出現其他女人，得知對方外遇後，竟氣到虐殺懷孕的婢女，不過最終她也因家暴而過世。

根據《國家人文歷史》報導，蘭陵長公主是北魏孝文帝的女兒，《魏書》中記載，公主幾乎不允許駙馬劉輝身邊出現其他女人，然而劉輝在婚姻和皇權的雙重壓力下，仍選擇和公主身邊的婢女外遇，甚至還讓對方懷孕。

公主得知後憤怒不已，不但命人將婢女打死，還剖開婢女的肚子，取出胎兒肢解，公主做完這些仍未平復心中的怒氣，又用草料塞滿婢女的腹部，再脫光她的衣服丟到劉輝面前；後來公主將劉輝外遇的事情告訴攝政的靈太后，最終兩人以不和為由被判定離婚，劉輝的封位也因此被廢除。

公主殘殺婢女雖然手段殘忍，但並未遭到責罰；報導指出，當時不少家族都由妻子當家，南梁、隋朝官員顏之推曾說，「鄴（音同葉）下風俗，專以婦持門戶。」妻子對丈夫管束嚴厲，甚至視「馭夫有道」為「婦德」，丈夫納妾也並不常見，與印象中的「夫尊妻卑」婚姻型態相差很大。

不過蘭陵長公主的故事尚未結束，後來她又和劉輝復婚，但劉輝本性難移，仍喜歡四處拈花惹草，再次與人私通被抓包，這時公主已經懷有身孕，夫妻爭吵之際，公主慘遭毆打致死，最終劉輝被判處死刑，儘管後來適逢大赦而逃過死劫，但他的家族也由此沒落。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。