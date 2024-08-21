巴西一名女子日前到遊樂園玩，搭乘雲霄飛車時卻慘被甩飛出去，整個人跌落在軌道上，導致肋骨骨折、頭部受傷，事後還突發癲癇，被醫療人員緊急送醫，在加護病房待了2天才脫離險境，由於傷勢嚴重，連醫生都忍不住驚嘆，「妳還能活著簡直是奇蹟。」

根據《每日郵報》報導，巴西一名37歲女子卡琳（Karine Brock）在本月11日到位於米納斯吉拉斯州阿萊姆帕萊巴的一處遊樂園遊玩，搭乘兒童雲霄飛車時出現意外；從其他遊客拍攝的影片可以看到，卡琳原本坐在第一節車廂，她一手舉起手機拍攝雲霄飛車緩慢發動的瞬間，一手緊抓著腿上的安全桿，未料當雲霄飛車繞完一圈，回到原本出發的位置時，卡琳卻從座位上消失不見。

事實上，卡琳在雲霄飛車急速下降並即將左轉時被甩出車廂，跌落在軌道上，意外發生後，雲霄飛車仍持續行駛了幾秒才完全停下，卡琳因這次意外肋骨骨折、頭部受傷，醫護人員趕到現場初步治療時還突發癲癇，隨後被送往醫院治療。

卡琳於19日在Instagram分享一張黑白的臉部傷勢照，她透露在加護病房待了2天才脫離險境，目前仍在住院中，不過對於卡琳的恢復速度，連醫生都驚奇不已，直言她還能活著簡直就是奇蹟，卡琳也表示，是雲霄飛車的安全桿沒發揮作用，才導致她被甩飛出去。