唐太宗李世民是歷史上有名的開明君主，他以隋朝的滅亡作為借鑒，不但勤於政事、精於用人且嚴於治貪，開創了「貞觀之治」，為後來的盛世奠定厚實基礎，有趣的是，李世民面對貪官不是給予懲罰，而是當著眾人的面進行賞賜，事實上這麼做反而會讓貪官感到羞愧、難堪，進而修正錯誤行為。

根據《新華每日電訊》報導，李世民治貪重在監察，在全國上下建立了完整的監察機構，還派遣多名風俗使、巡察使，考察地方風俗和官員的政績，李世民還將地方官的姓名紀錄在屏風上，有任何政績或惡行都一併寫下，當作獎懲的依據；李世民也嚴於執法，一旦發現貪汙受賄者，一定會將對方繩之以法。

有趣的是，李世民有時對待貪汙的官員不是懲罰，而是獎賞；根據《舊唐書》記載，左驍衛大將軍長孫順德收受賄賂，拿了別人贈送的絲巾，事情被揭發後，李世民稱長孫順德位高爵厚、生活富裕，如果能多看古今典籍，從中吸取教訓、引以為鑑，做出對國家有益的行為，「我必定會和他共享國庫」，惋惜他為何不愛護名譽與節操，非要貪婪到這等地步。

不過李世民仍看在他過往的功績，沒有懲罰長孫順德，而是當著眾大臣的面賞賜給他幾十匹絲絹，大理少卿胡演十分困惑，好奇詢問這麼做的原因，李世民回答，「人生性靈，得絹甚於刑戮；如不知愧，一禽獸耳，殺之何益！」意指人是有靈性的，接受這些賞賜的絲絹，受到的污辱比接受懲罰還多，如果他仍不覺得羞愧，那就跟禽獸一樣，殺了他也沒有用。

後來又發現了其他貪汙的官員，比如右衛將軍陳萬福，違規取用驛站的幾石麥麩，李世民也如法炮製，同樣當著眾大臣的面賞賜麥麩，要他親自扛回家，讓陳萬福難堪不已；而李世民「溫柔」手段獲得的成效不亞於嚴刑峻法，他在位期間，成為歷史上貪污腐敗最為收斂的時代之一。