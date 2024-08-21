印度一名1歲男童日前在陽台玩耍時撿到一條蛇，誤以為牠是玩具，而放入口中啃咬，父母見狀嚇壞了，立刻上前阻止，並帶男童到醫院檢查，所幸那是一條無毒蛇，男童身體並無大礙，不過那條蛇就沒有那麼幸運，慘被男童咬死。

Boy from Bihar bites snake to death. Doctors declare him safe. Snake association demands justice. pic.twitter.com/6xjErC7f5H — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) August 21, 2024

根據《印度斯坦時報》報導，比哈爾邦加雅一名1歲男童獨自在陽台玩耍，在地上看見一個條狀物，就將它撿起來玩，還放入口中不斷啃咬，父母回頭一看卻嚇壞了，因為男童嘴裡的其實是一條蛇，父母急忙把蛇從男童嘴裡取出，並就醫檢查，所幸那是一條無毒蛇，且男童沒有被蛇咬傷，也沒有生命危險。

從網路流傳的影片可以看到，男童的父親向鏡頭展示蛇的照片，牠已經被男童咬死，身體中段有被咬過的痕跡，而男童則一臉無辜地被母親抱在懷中，而他的父親輕輕用手捏住他的臉頰，試圖讓他張開嘴巴，但男童始終緊閉雙唇。

無獨有偶，印度比哈爾邦一名35歲鐵路工人洛哈爾（Santosh Lohar），7月某天下班後，在吃完晚餐準備休息時，被一條毒蛇咬傷，因為當地傳說，反咬毒蛇能將毒發效果轉移回蛇的身上，因此洛哈爾反應迅速，不但抓住了蛇，還「回敬2口」，事後他到醫院治療已無大礙，不過毒蛇當場就被洛哈爾咬死。