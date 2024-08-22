相較於劉備，真正一天到晚哭不停的是曹操。曹操哭過鮑信、橋玄、典韋、張邈、袁紹、曹沖、袁渙、龐德、郭嘉、荀攸等一大票人，不管是自己、兒子、部下、戰友、敵人等，曹操統統哭過，總計約十五次；除了哭以外，曹操也愛大笑，算是性情中人。情緒以外，曹操從不遮掩欲望，不僅有廣為人知的人妻癖好，還非常愛吃。

曹操不只愛吃，還曾編撰過名為《四時食制》的美食書，雖然如今已經散佚，不過在《太平御覽》中，可以看到這本書記錄了十四條魚從產地、外型、大小到吃法，可見曹操吃魚吃出了心得。除了吃魚以外，曹操也愛喝酒，甚至還會釀酒。根據《齊民要術》記載，建安元年（一九六年），曹操曾進獻家鄉的酒給漢獻帝，但奇特的是，他不只獻酒，還連帶提供釀法。

〈上九醞酒法奏〉：「臣縣故令南陽郭芝，有九醞春酒。法用曲三十斤，流水五石，臘月二日漬曲，正月凍解，用好稻米，漉去曲滓……三日一釀，滿九斛米止，臣得法，釀之，常善；其上清，滓亦可飲。若以九醞苦難飲，增為十釀，差甘易飲，不病。今謹上獻。」

「九醞酒法」是亳州名酒，曹操還向漢獻帝建議，如果喝了覺得太苦，還有改進方法，可見他確實是懂釀酒的酒痴。

二○一八年九月十九日，金氏世界紀錄公布一項新紀錄，認定「九醞酒法」是世界上現存最古老的蒸餾酒釀造方法，可見曹操不只愛酒、寫酒，更懂得釀酒妙法。

除了喝酒以外，曹操為了養生還喝過尿，他聽民間方士建議，有時早起會喝尿來調養身體，堪稱最早的尿療法提倡者。

《後漢書．方術列傳》：「甘始、東郭延年、封君達三人者，皆方士也。率能行容成御婦人術，或飲小便，或自倒懸，愛嗇精氣，不極視大言。甘始、元放、延年皆為操所錄，問其術而行之。」

官方史料記載以外，對於曹操吃貨的民間傳說更是生動。例如曹操曾在逍遙津屯兵，有次因政務繁忙、勞碌成疾，在治療過程中，廚師選取當地嫩母雞，加入九醞酒（古井貢酒），再按照醫生建議將天麻、杜仲等中藥入菜，佐以開胃的辛香料，製成藥膳雞；當士兵端到曹操營帳時，原本食欲全無的曹操，突然聞到雞湯香氣，竟一口氣把湯喝完，三日後漸漸恢復元氣，下床繼續上班，日後更經常叫伙房兵做這道菜，做法就此傳至合淝各地，民間就把這道菜叫做「逍遙雞」、「曹操雞」了。

另一個傳說發生在官渡之戰，當時曹營軍中缺糧，很多士兵耐不住饑餓，開始徒手挖地上的泥鰍來吃，這些士兵因違反軍令，私自外逃而被軍官抓起來，曹操聽到呈報後，親自審問說：「泥鰍這玩意兒能吃嗎？好吃嗎？」士兵回說泥鰍洗乾淨後，用泥巴糊起來烤，味道可好吃了。

本就因為缺糧而頭痛的曹操，聽到後當即下令三軍動起來，統統來抓泥鰍吃（其實是自己想吃），這才度過難關。官渡之戰後，曹操班師，還令御廚做一道改良後的泥鰍菜犒賞兵士，從此大家就把這道菜叫做「官渡泥鰍」。

還有一次，曹操突然有急事找曹植。曹植趕來時，曹操發現他的嘴角有沒擦乾淨的液體，隨口問了剛剛在做什麼？曹植回說朋友送了上好的食材，便差人做了羹湯，想先試飲一碗，現在就為父親盛一碗來。曹操接過碗，喝了一口後欲罷不能，三兩口便喝個精光，詢問湯取名了嗎？曹植說這叫七寶羹，因為融合了人參、枸杞、桔梗等七種中草藥，結合駝蹄熬製而成；曹操想了一下，便對曹植說，七寶羹雖聽著好，但此羹若沒有上好的駝蹄，完全撐不上檯面，不如直白一點，改為「駝蹄羹」，從此「駝蹄羹」就成為曹操招待貴客的菜單之一。（本文摘自：戲精三國：那些騙過你的三國人物／時報出版）