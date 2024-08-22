Took me a few times to figure out what happened here pic.twitter.com/mzqCmS1IRV — TaraBull (@TaraBull808) August 19, 2024

越南一間飲料店老闆娘，近日經過正在運轉的甘蔗榨汁機，外套不慎被機器絞入，她還沒反應過來時，就被機器的強大力道「過肩摔」，差點扭斷手臂，好在老公發現及時，衝上前將榨汁機的電源關閉，才沒造成更嚴重的傷勢。

近日越南社群平台瘋傳一段影片，但並未揭露詳細的發生地點，影片中可見，8月14日下午4時許，飲料店老闆娘從運轉中的甘蔗榨汁機與柱子間的窄道通過，沒想到外套勾住機器，瞬間被捲入。女子被突如其來的強勁力道拉扯後，回頭一探究竟，意識到危險時已經來不及。

由於榨汁機運轉的力道大，下秒她已經站不直，隨著外套完全被機器捲入，她的右手臂也連同外套被絞緊，下一秒整個人被機器甩到半空中，360度翻轉一圈後重摔在地板上，同時發出驚恐的尖叫聲。所幸她的老公發現及時，立刻衝上前將榨汁機的電源關閉，才沒造成更嚴重的傷害。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，許多人表示這是一起非常典型的案例，當機器運轉時要多注意頭髮和身上的衣物，以免被捲入後釀成不可挽回的傷害。