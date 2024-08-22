泰國一名男子近日上廁所時，突然感到睪丸一陣劇痛，低頭一看發現一條3.6公尺的蟒蛇藏身在馬桶內，儘管他當下疼痛不已，仍將手伸進馬桶，試圖將蛇扯開，並與之搏鬥，現場血跡斑斑。所幸男子並無生命危險，僅需要施打破傷風即可。

綜合外媒報導，泰國男子塔納特（Thanat Thangtewanon）19日坐在馬桶上準備如廁時，突然感到睪丸一陣劇痛，本能地伸手往下摸後，竟然逮到一隻長達3.6公尺的蟒蛇。塔納特當下試圖將蟒蛇扯開，但蟒蛇死命咬住，他只好拿馬桶刷不斷重打蟒蛇，打到他的手都麻了，蟒蛇才因為失去意識而鬆口。

塔納特坦言，當時相較於疼痛，更多的是恐懼和憤怒，直到戰勝蟒蛇後，才發現滿地都是血跡。他隨後也在網路上分享「案發現場」的恐怖照片，只見蟒蛇已經死在浴室馬桶內。

後來塔納特請社區保全幫忙處理蟒蛇，並在鄰居的幫忙之下前往醫院接種破傷風。值得慶幸的是，該條蟒蛇並沒有毒性，塔納特的傷口也不深，不需要縫線，只要靜養一段時間就能痊癒。