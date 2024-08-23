南韓京畿道富川市一間酒店昨（22日）晚間7時39分發生大火，目前已知造成7人死亡、12人輕重傷，消防人員獲報後趕抵現場，並設置逃生氣墊，不料傳出有兩名住客從窗戶試圖跳到氣墊上卻不幸身亡。
綜合韓媒報導，富川市失火的酒店共有9層樓，起火的位置在8樓房間，據悉當天有27人入住，而房間內均無灑水裝置。當地消防部門派出160名消防員趕抵現場搶救，並在火災發生18分鐘後也緊急啟動「二級反應」應對，出動5至6個消防署可用人力和裝備，同時在地面上舖設氣墊、架設雲梯，搶救受困者。
儘管火勢未蔓延到整間大樓，但火災產生的大量濃煙仍造成重大傷亡，目前已知造成7人死亡，另外有3人重傷、9人輕傷。報導中也提到，有兩名男女住客在火災發生後，試圖從窗戶跳到消防員鋪設的氣墊逃生，但最後卻不幸喪命；富川消防局解釋，氣墊本來是正常打開的，但當住客跳下時不知為何翻了。
另外，富川消防局消防科科長李相敦說明，傷亡人員主要在8樓與9樓的房間內、樓梯間及走廊。火勢撲滅後，消防人員持續入內進行地毯式搜索，確認確切的傷亡人數。
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