英國一名女子格蕾弗（Keighley Graver）近日穿著大陸快時尚品牌SHEIN的束口褲玩溜滑梯，沒想到竟化身「人肉砲彈」一路噴飛，事後狂勸大家別穿這件褲子溜滑梯，短短7秒鐘的影片反倒讓網友躍躍欲試。

根據英國《每日星報》報導，格蕾弗近日前往林肯郡（Lincolnshire）海邊渡假飯店巴特林（Butlin's）的遊樂設施玩超長溜滑梯，她的前一名玩家順利在溜滑梯底部結尾處停下，但輪到她時卻煞不住，整個人猶如砲彈般飛出溜滑梯，嚇得她驚聲尖叫，摔落在鏡頭外，忍不住哀號。

格蕾弗認為是褲子布料太滑的緣故，事後將影片PO網時，除了一邊揶揄自己，也一邊提醒大家，「在巴特林溜滑梯時，不要穿SHEIN的束口褲！」影片曝光後突破1000萬次觀看，不少人反而躍躍欲試，「看起來好玩多了」、「我以後肯定只穿SHEIN的束口褲玩溜滑梯」。

影片也釣出不少網友分享類似經驗，「我也在同個地方的同一座溜滑梯做了相同的事情」、「我穿SHEIN的束口褲溜滑梯真的飛起來了，有夠尷尬」。