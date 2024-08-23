巴西女星烏拉琪（Andressa Urach）曾在美臀小姐比賽中獲得亞軍，之後轉職進入成人影視圈，在網路平台OnlyFans拍攝大量情色片，不過去年卻爆出影片的掌鏡人竟然是她的19歲兒子亞瑟（Arthur Urach），震驚外界。如今母子倆一起接受採訪，大方分享拍片內幕。

綜合外媒報導，36歲的烏拉琪和19歲兒子亞瑟感情非常好，兩人不僅會在社群媒體上互動，還曾被目擊一起到夜店狂歡。烏拉琪轉戰AV界後，也大方坦承攝影師就是兒子亞瑟，消息一出引發軒然大波，外界抨擊烏拉琪怎能讓兒子涉入成人產業。

母子倆近日接受西班牙頻道Programa Chupim採訪，暢談合作經驗，亞瑟坦言對他來說這只是一份工作，「因為她是我媽，對我來說完全沒有性吸引力」，還提到某次拍攝完一場多人運動的場景後，只覺得「噁心」。烏拉琪也回應記得那場戲，對於兒子的反應只覺得有趣。

母子的對談曝光後隨即掀起熱議，不少網友直呼不能接受，紛紛留言表示「媽媽當AV女優，兒子當攝影師，還大方討論這件事，這個社會怎麼了」、「怎麼都沒有提到兒子的父親？」、「太噁了！有夠離譜」。