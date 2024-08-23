唐代才女杜秋娘僅憑一首千古奇詩，命運屢屢發生改變，不僅從歌妓成功翻身，被將軍納為妾室，最後甚至成為了皇帝的寵妃，人生經歷在歷史上堪稱傳奇。

大陸知名博主孫雅鑫指出，中唐時期有一位名叫杜秋娘的風塵女子，雖然出身寒門，但能歌善舞、琴棋書畫樣樣精通，有著出眾的才情和美貌，15歲時就相當有名望，就連當時的鎮海節度使李錡都對杜秋娘迷戀不已，不惜花重金將她贖回家當歌妓。

有一次李錡在府中設宴，杜秋娘也獻唱了一首傳唱千古的奇詩《金縷衣》，這首富有哲理的古詩透過杜秋娘如同黃鶯般的歌喉詠唱後，頓時驚豔四座，李錡便將她納為侍妾，杜秋娘的人生也迎來第一個轉變。不久後唐德宗駕崩，唐憲宗即位，身為宗室的李錡因為大權在握，選擇帶頭造反，但最終宣告失敗，李錡與兒子被腰斬，而杜秋娘作為叛臣的侍妾被沒入宮中。

原以為杜秋娘會在宮中悽慘終老，沒想到命運再次眷顧了她，某次唐憲宗無意間聽到杜秋娘唱起《金縷衣》，立刻被她輾轉纏綿的歌聲吸引，定睛一看後又淪陷在她的才情和美貌之中，當即封她為秋妃，並且對她寵愛有加。

元和十五年（西元820年），憲宗被害，穆宗李恆即位，在經歷了一系列的政治風暴後，杜秋娘最終失去靠山，被削籍為民後黯然回到老家，也因為無兒無女，晚年只能靠著官府的救濟勉強度日。