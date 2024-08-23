作為世界十大建築奇蹟之一的萬里長城，最早是由秦始皇時代所建造，儘管是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，但萬里長城歷經了2千年的戰火依舊不倒。不過外界不解，為何長城的盡頭卻是在海上？其實原因很簡單。

古代中原王朝，頻頻遭受游牧民族侵犯，為了抵禦外侮，自春秋戰國以來，各諸侯國就在邊境修築城牆，其中以秦始皇建造的秦長城規模最大，動用30萬人，直到明朝歷經多次大規模修建才有了現在所見的明長城。不過長城的盡頭卻是在海上，也就是被譽為天下第一關的山海關，同時是長城最東邊的盡頭，有「老龍頭」之稱。

根據《搜狐網》報導，老龍頭是明代唯一的一段海上長城，集山、海、關、城於一體，城樓高度約14公尺，目的是為了防禦，畢竟古代軍隊都是陸上作戰，在這裡設置長城的盡頭，就形成了敵人無法逾越的分界線。

不過從史料發現，明朝中期全國年平均氣溫開始下降，許多年的冬天變得極為寒冷，使山海關一帶海域結冰，北方游牧民族看準這個機會進行偷襲，也成為海上防禦漏洞。明代薊鎮總兵戚繼光才會修建入海石城，期間為了增強石城的穩定性，還將入海的岩石表面鑿平，再鋪上條石做為地基，老龍頭才得以屹立不搖。

另外，長城學會副會長董耀會進一步研究發現，其實長城底下是侵入海中的岩石帶，但隨著海沙長年堆積，覆蓋在岩石帶上，才會讓人誤以為長城建於沙灘上。