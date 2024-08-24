ni video mcm mana berlaku lubang di Masjid India pagi tadi. ya allah doakan yg baik2 semua pic.twitter.com/7FqwANsqg1 — Abu (@official__abu) August 23, 2024

一名46歲印度籍女遊客近日前往馬來西亞觀光，沒想到行經一處人行道時，路面上的石磚突然炸出黑洞，整個人瞬間直墜8公尺深淵，目前生死未卜。目擊者聲稱，女子剛墜入天坑時，還能隱約聽到地底傳來呼救聲，但不久後聲音便消失了。

綜合當地媒體報導，這起事件發生在吉隆坡，昨（23日）上午8時22分，46歲的薇基雅叻楚米（Vijiyaletchmy）走在印度清真寺（Masjid India）前的一處人行道上，不料走到一半時，腳下的石磚突然塌陷，導致她當場墜入8公尺深的地底。

根據監視器畫面可見，薇基雅叻楚米瞬間消失在鏡頭上，就連一旁坐在石椅上的男子也因為重心不穩，差點掉入天坑。儘管路人立刻衝上前想要幫忙，但因為天坑深達8公尺也難以施救。一名目擊者表示，薇基雅叻楚米剛墜入天坑時，他還隱約能聽到地底下傳來呼救聲，然而不久後就沒聽到任何聲響。

消防人員獲報後立刻趕抵現場，並派遣人員使用梯子、繩索進入搜索，不料地下水管破裂，導致天坑蓄水並出現漩渦，加劇搜救困難，女子目前生死未卜。目前吉隆坡總警長拿督魯斯迪親自到場，向搜救團隊了解最新狀況，女子的丈夫也守在現場等待消息；至於為何會發生天坑，當局正在調查中。