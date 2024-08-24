前陣子日本有兩名外型亮眼的媽媽，先後在YouTube頻道示範如何使用「擠奶器」，由於影片完全「無修正」，等於是露點演出，但因為被YouTube認定是教育片而非色情畫面，沒有下架這些片段，如今甚至出現許多網美媽媽也跟風上傳，被專家質疑是「用教育包裝色情」，引發熱議。

根據日本《News 7 Post》報導，近期有不少日本網美在YouTube頻道上傳「無修正擠奶片」，且內容都是親身示範，收視效果極佳，有些甚至1個月就能突破1千萬觀看次數。由於主打教育性質，所以並無違反YouTube的情色規範，使得類似影片不減反增。

儘管有多數觀眾表示並未以「有色眼光」看待這類影片，但仍有不少網友抨擊，「所以只要掛上教育性質，就可以不用打馬賽克嗎？」、「比起媽媽，應該有更多爸爸喜歡看這部片吧」。

針對此亂象，熟悉成人內容產業的作家河合桃子砲轟，根本是「用教育包裝色情」，認為多數網美故意踩紅線，利用擠奶教學片滿足觀眾的性慾，又能規避平台規範。同時她也提到，YouTube 上的許多影片都是由處理成人露骨內容的個人或公司發布的，並附上外部連結，將觀眾引導到特定網站賺取分潤獲利。

對此，《News 7 Post》也向YouTube母公司Google提出兩支具有爭議性的擠奶片，雖然最終已進行下架處理，但報導也稱，YouTube上仍然有無數類似的影片。