大陸「網約車」文化盛行，許多人會在下班後兼差賺點外快，不過近日一名老司機開車載到一對情侶，兩人上車後直接將後座空間當作砲房，男子更一度打算提槍上陣，老司機驚覺不對勁後立刻說了一句「哥，不著急，馬上就到了！」對方才有所收斂。影片曝光後掀起網友熱議。

微博近日瘋傳一段影片，一名網約車司機分享夜間開車的奇葩經驗，尤其是堅持在車上愛愛的情侶，更是讓他難以招架，直呼「這夜班什麼人都有」。他進一步分享，日前載到一對情侶，沒想到兩人一上車就開始你儂我儂，直接將後座空間當作砲房，不斷熱吻愛撫，甚至一度躺下，打算進行更深入的交流。

該名老司機坦言，當下真的快崩潰了，原以為兩人只是單純的親熱，後來發現不對勁，才忍不住對男顧客說「哥，不著急，馬上就到了！」現場氣氛頓時降到冰點，男子則默默說了一句「不好意思」，最後老司機尷尬解釋，「因為我這是自己車，如果是公司車，就隨便你們」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太不像話了」、「如果是我就不提醒了，直接原地看下去」、「搞不好情侶是故意的，司機是他『玩』的一環」。