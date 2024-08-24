印尼杜科諾（Dukono）活火山是當地著名地標，吸引許多登山客慕名前往，不過17日卻發生噴發，猶如海嘯般的火山灰朝登山客直撲而來，眾人倉活逃命的驚險畫面在網路上瘋傳。
綜合外媒報導，杜科諾火山是活火山，自1993年以來一直持續噴發，不過仍無法阻止登山客前往朝聖。根據網路上瘋傳的影片顯示，杜科諾火山爆發時，現場有兩組登山客，約20人正在攻頂，還有人在火山口附近，巨量的火山灰湧上逾2400公尺高空，末日景象讓人瞠目結舌。
火山噴發當時，有部分登山客還沒意識到危險，直到火山灰如海嘯般急速湧來，更有碎石從天而降，這才發覺不對勁，轉身倉皇逃命，驚險瞬間全被無人機拍下。所幸登山客全員平安撤離，並未出現傷亡。
當時在現場以無人機拍攝火山的艾薩（Anak Esa）提醒，在攻頂之前，一定要仔細觀察風向、火山噴發強度以及其他因素，若情況不允許，就別勉強登頂，一切安全至上。
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