全球PC龍頭聯想（Lenovo）前全球客戶銷售主管貝克（Richard Becker），因為在飯店大廳小便，被公司火速開除。不過他其實患有嚴重泌尿疾病，是因病情才不得已做出此行為，因此反控聯想「歧視殘疾」，求償150萬美元（約新台幣4772萬元）。

根據《紐約郵報》報導，66歲的貝克去年2月與同事出差，在一次商務會議後，返回12個街區外的飯店，沒想到還來不及回到房間，就在大廳隨地小便。同事目睹後，立即向上級打小報告，而公司也火速在4天後將他開除。

貝克表示，自2016年以來就患有導致頻繁小便的慢性疾病，並定期接受泌尿科醫師治療，且同事一直都知道自己的病況，還經常揶揄他上廁所的頻率很高。但他強調，自2022年受聘以來，擔任聯想全球客戶銷售主管，自己屢獲殊榮，業績也成長2倍，公司卻因為病況將他開除，是一種歧視殘疾的行為，憤而求償150萬美元（約新台幣4772萬元）。

報導指出，貝克、律師和聯想都未回應媒體的採訪要求，但飯店員工透露，他們飯店沒有所謂的「門廳」，唯二有柱子的公共空間是一樓入口與二樓禮賓服務台，而且大廳其實設有廁所。