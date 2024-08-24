萬里長城最早由秦始皇所建造，為了抵禦不同時期的塞北遊牧民族侵擾，歷代君主也紛紛投入修繕，直到明朝開國皇帝朱元璋派遣工匠，在秦長城的基礎上擴建，才又有了現代人熟悉的明長城。對許多人來說，長城只不過是一道長牆，但大陸研究團隊歷時4年發現，長城牆體上竟設有暗門，且還是一種極為神秘的「突門」，專攻探子進出。

根據《搜狐網》報導，天津大學研究團隊過去曾對明長城全線牆體進行拍攝，跨越10個省區、歷時4年，甄別出130多處暗門遺跡，當中可供士兵穿牆突擊的「突門」更是首次發現。

天津大學建築學院教授張玉坤表示，長城修建前後持續2千多年，暗門大多根據地勢、軍事等需求建造在隱蔽角落，此一發現也證明長城並非是一座封閉的軍事防禦工事。

天津大學建築學院研究員李哲指出，《墨子．備突》中就曾提到「突門」，唐、宋、明、清學者也有相關記述，此為暗門中最隱密的出口，面向敵方的牆用磚砌偽裝，面向己方的一側則呈現空心，因此敵人從外部根本無法發現突門位置，但當鄰近的主關口被襲擊或遇到緊急狀況時，士兵可以像小雞破殼一樣，從突門衝出，展開奇襲。

李哲也提到，明朝有一種偵察兵叫做「夜不收」，他們偵察完返回長城時，就會從城牆上的暗門進出，有些大小只容得下一人俯身而過，還需確認暗號才能進入。此外，部分暗門仍會適度「開放」，例如明代官方記載，政府允許游牧部落通過暗門往返於青海和河套地區放牧，一些較大的可容納兩匹馬雙向通行；有些暗門則用於通商往來。