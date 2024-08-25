巴西近日發生一起離譜事件，一名女子和友人相偕體驗潛水，並使用GoPro拍攝過程留念，沒想到卻意外拍下教練在水中貼著她脫褲手淫，憤而提告性騷擾。

根據《每日星報》報導，巴西一名潛水教練22日在阿拉戈斯州的馬拉戈日鎮（Maragogi）被警方逮捕，原因是他被指控7年前性騷擾一名女學員，過程全被GoPro拍下。

報導指出，受害女子在里約擔任空服員，7年前和男性友人相偕前往馬拉戈日體驗潛水。兩人下水時，友人將GoPro鏡頭轉向她，記錄潛水過程留念，但因為當時友人擔心面罩和氧氣瓶是否正常運作，又害怕會撞上岩石，所以沒有餘力注意其他事情。沒想到事隔7年，友人將影片上傳到電腦後，才驚覺拍到教練緊貼女子、半脫下泳褲手淫的猥褻畫面。

受害女子得知此事後憤而向潛水教練提告性騷擾，同時對當初負責聯絡教練的飯店提起民事訴訟。當地觀光警察指出，對此類案件高度重視，並呼籲遊客隨時保持警惕，以防更多人受害。

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