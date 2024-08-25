Aconteceu no Guarujá. Homem foi picado por jararaca, buscou atendimento em UPA e levou a serpente com ele. O procedimento é correto. O cuidado é não colocar a vida de outras pessoas em risco pic.twitter.com/FrsR7vVqTS — Rodrigo Craveiro (@rodrigocrave42) August 22, 2024

巴西一名58歲男子不慎被毒蛇咬傷，因為不確定是什麼蛇，竟忍受劇痛徒手生擒，直接將蛇帶到急診室，讓醫師知道該使用何種血清，最終成功保住性命。

綜合外媒報導，這起事件發生在聖保羅州海岸的瓜魯雅（Guarujá，SP），一名58歲男子8月5日在森林工作時，不慎被一條巴西蝮蛇（Bothrops jararaca）咬傷右手，由於當下不確定蛇的種類和毒性，決定帶著蛇前往醫院急診室報到。

根據網路上瘋傳的畫面顯示，男子徒手抓蛇，獨自坐在急診室等待，所幸接受治療後，已於9日順利出院。當地環境保育小組接獲通報後，很快趕到醫院將毒蛇帶到附近山區野放。

對此，生物學家博爾托內（Daniel Monteiro Bortone）表示，巴西腹蛇是巴西最常見且危險的毒蛇之一，其毒液能引發劇烈疼痛、腫脹及出血，一旦被咬傷應立即使用肥皂清洗傷口、大量喝水並迅速就醫，不要在傷口周圍切割、吸出毒液或使用止血帶，否則只會讓情況變得更糟。另外他也強調，沒必要把蛇帶到急診室，除了很可能再次被咬，也面臨毒蛇逃跑或咬到他人的風險。