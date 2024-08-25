隨著婚姻走向盡頭，金錢成了離婚談判的核心焦點，不過大陸湖北一對小夫妻對於婚內購買的名牌包、手機等財物分配都沒異議，反倒是為了13隻烏龜對簿公堂，消息一出掀起熱議。最終經法官調解，男方支付8萬人民幣（約36萬元新台幣）取得所有權。

綜合陸媒報導，湖北武漢一對小夫妻雷明（以下皆為化名）和梅朵於2021年登記結婚，沒有生育兒女，今年7月梅朵以雙方性格不合，矛盾日益增多，向法院提起離婚訴訟。雷明也同意離婚，並且對婚內購買的名牌包、手機等財物分配都沒異議，但要求梅朵返還一批寵物龜。

原來雷明經營一間寵物店，年初購入一批價值18萬人民幣（約新台幣80萬元）的烏龜，夫妻倆發生爭執後，梅朵便擅自將這批烏龜帶回老家。雷明主張梅朵不懂如何飼養烏龜，也沒有好的銷售管道，這批烏龜如果給她，不僅養不好也很難賣出去。

梅朵坦言，這部份自己確實並非專業，但是當初購買這批烏龜時也出了一半的錢，強調烏龜可以給男方，但要求補償10萬人民幣。對此，承辦法官王君認為，雷明有專業的寵物飼養知識，寵物龜歸他有利於烏龜的生長，也能最大程度實現商業價值，但礙於這批烏龜屬於夫妻共同財產，且金額也並非一筆小數目，應該給予女方一定的經濟補償。最終在法官的調解下，梅朵將13隻烏龜返還雷明，但男方須補償8萬人民幣（約新台幣35萬元）。

消息一出隨即登上陸網熱搜，大批網友紛紛留言吐槽，「還以為是愛寵，沒想到是愛錢啊」、「我說怎麼對烏龜的感情這麼深，原來價值18萬（約新台幣80萬元）」。