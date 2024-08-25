俗話說「老虎不發威被當病貓」，美國紐澤西州一名女子日前造訪當地一家動物園時，竟直接越過圍欄，跳進老虎園區，所幸還有一層鐵絲網隔開，但女子仍試圖逗弄大貓，殊不知老虎下秒爆氣反撲，嚇得她立刻收手並倉皇離開。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在布里奇頓（Bridgeton）的可漢席克動物園（Cohanzick Zoo），根據網路上瘋傳的影片可見，一名非裔女子不知為何越過圍欄，走近隔開老虎的鐵絲網邊，接著伸手想要觸摸老虎。

園區內的孟加拉虎見狀，好奇地靠近觀察，沒想到下秒立刻撲了上去，伸出爪子揮向女子的手，所幸女子及時將手縮回，並火速翻過圍欄，逃回安全地帶。

當地警方8月20日公開這段影片，要求民眾指認該名女子，但並未透露事件發生的時間。至於被挑釁的孟加拉虎體重近300公斤，2016年出生於北卡羅萊州，目前和牠的兄弟一起生活在動物園的欄舍內。