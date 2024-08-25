大陸寧夏「水洞溝遺址」通往紅山堡的大峽谷中，保存著500多年前的明代藏兵洞，同時也是最完整的古代軍事防禦建築，曾在抵禦韃靼、瓦剌等北方遊牧民族入侵時，發揮重要作用，洞內滿布機關，一旦誤闖恐小命不保。

根據《搜狐網》報導，藏兵洞顧名思義是用來藏匿軍隊、伺機埋伏的地道，沿長城南面峽谷的兩側挖鑿而成，南北兩側還有通道連接，形成一體化的防禦工事。這座藏兵洞約3000平方公尺，能夠容納千人，除了坑道外，還有臥室、伙房、水井、大廳、砲台、儲藏室、兵器庫等，無論是作戰或是生活設施都相當完備，只要儲藏夠一定的食物，將士們不出洞，照樣可以生存。

藏兵洞位於懸壁中，上下相通、左右相連，洞內還有許多岔路，宛如迷宮，若是不熟悉洞內的路線，基本上很難走出去。此外，洞內設有許多陷阱，入侵者一旦誤觸，懸掛於頭頂的鐵蒺藜就會落下，或是跌進滿是木釘的凹槽，因此洞裡遺留不少白骨。

明朝時期，北部邊境勢力包括韃靼、瓦剌等貴族經常率兵南下，於是中原王朝便在長城沿線修建城堡、城障以及烽火台。而與藏兵洞組成攻守同盟的紅山堡就是一座城障，也是長城防禦體系的重要組成部分，加上進可攻、退可守的藏兵洞，韃靼、瓦剌軍隊多次南下進犯，都不從紅山堡進攻，可見這一體化的防禦工事發揮了極大作用。