日本近日發生一起搶劫事件，一名20歲的無業男子在飯店叫「外送茶」，等賣淫女子上門後，竟用電線綑綁她的手腳進行猥褻，再搶走錢包和手機，接著徒步逃離現場，之後男子向便利商店店員坦承犯案，請求對方協助報警，最終被逮捕歸案，目前全案仍在調查中。

綜合日媒報導，日本熊本縣的20歲無業男子長尾風希，在8月17日晚間9點20分左右入住熊本市西區的一間飯店，並叫來一名派遣型風俗店的賣淫女子，等對方到達後，他竟用電線綑綁住女子的手腳進行猥褻，再拿走她裝有3萬日元（約新台幣6637元）現金的錢包和智慧型手機。

長尾風希犯案後徒步逃跑，前往熊本車站搭乘電車，隔天出現在熊本市北區的一間便利商店裡，並對店員說，「我在熊本市做了壞事。」請求店員協助報警，警方接獲通報後，迅速趕往現場，順利逮捕長尾風希。

根據警方透露，受害女子的手和腳皆有擦傷，目前已經脫困；不過長尾風希在接受審訊時，只承認自己綑綁了女子，並搶奪她的財物，堅決否認犯下猥褻行為，全案正在調查當中。

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