印度的康諾特廣場是新德里的中心商務區，然而日前深夜，廣場上的一塊巨型電子看板突然播放情色影片，不少路過民眾都目擊男女交疊的畫面，並拿出手機拍攝，事件曝光後引發熱議，當地市政公司推測，可能是遭到駭客入侵，才會導致該起事件，目前警方已經介入調查。

綜合印度媒體報導，新德里康諾特廣場（Connaught Place）H區的一塊巨型電子看板，在本月22日晚間10點半左右「畫風突變」，從原本的廣告改為播放情色影片，雖然只有短短幾秒，但男女交疊的畫面仍讓經過民眾駐足，拿出手機拍攝，在網路上引發熱議。

警方接獲報案電話後，第一時間連絡新德里市政公司的工作人員刪除不雅影片，並針對此事立案調查，警方透露這起事件恐涉及《印度刑法典》和《資訊技術法》；新德里市政公司則認為，可能有駭客以先進技術入侵，同時也強調，康諾特廣場的電子看板都設有符合國際標準的防火牆，且由有病毒防護的伺服器控制，照理來說不可能這麼容易被攻破。

事實上，這並不是首次印度公共場所播放情色影片，2023年3月19日上午10點左右，比哈爾邦帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station）滿是通勤的人流，月台螢幕竟無預警地開始播放情色影片，嚇得鐵道保護警察急忙介入才終於停下。