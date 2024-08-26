大陸吉林街頭出現噁心一幕，一名男子竟將大量蟑螂放生在市區一處乾涸的噴水池內，路人見狀上前制止，他卻委屈表示，因為不忍心殺生，才會把家中蟑螂都抓起來一起放生，影片在網路上曝光後引發熱議，許多網友看了都氣憤不已。

綜合陸媒報導，吉林松原一名網友在網路PO出影片爆料，稱一名男子在市區「放生」蟑螂，目測約有上百隻，原PO過去制止男子的行為，說他這麼做可能導致傳染疾病，男子卻辯解，指出住家樓下開了很多餐廳，蟑螂全跑到他們家了，因為不忍心殺生，才會把牠們抓起來再一起放生。

原PO表示，他並不相信男子的說法，「我以前住的房子也有蟑螂，但也就是1、2隻，沒有他這麼多，上百隻的。」並無奈地說，如果不是因為孩子趕著上課，他就會當場報警，請警方協助處理了。

影片曝光後在網路上引發熱議，不少人質疑男子放生蟑螂的動機，認為一般家庭不可能捕捉到這麼多蟑螂，「離譜程度僅次於之前放生礦泉水的」、「這麼想做功德，放在自己家裡養著啊」、「乾脆把這哥們兒放生了吧」、「怎麼不放生錢呢？」、「他知道他已經對別人造成困擾了嗎？」

專家指出，蟑螂是危害公共衛生的害蟲，大量出現可能導致疾病傳播，人為聚集並放生的行為存在一定風險，如果蟑螂進入飲食場所，更會直接影響食品的衛生安全。