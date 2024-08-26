敦煌的榆林窟位於大陸甘肅省瓜州市，石窟內滿是壁畫作品，其中第25窟的《老人入墓圖》，描繪了一名老人與親人道別後，自行走入墓穴內等待死亡來臨的過程，這種葬禮方式在民間傳說中稱為「瓦罐墳」或「花甲葬」，家中老人只要年滿60歲，就會被兒子送入墓穴內等死。

根據《蘭州晨報》報導，敦煌榆林窟第25窟內有一幅可追溯至唐代的壁畫《老人入墓圖》，畫中描繪的並不是去世的老人舉辦喪禮，而是一名年事已高的老人來到墳墓前，與親人訣別後獨自走入墓室，與外界斷絕往來，直到去世；當老人和親人道別時，親屬8人都十分悲痛，有人用手帕或袖子拭淚，還有人呈趴地叩拜的姿勢。

報導指出，相傳古代有一種非常殘忍的葬禮方式，叫作「瓦罐墳」，又稱「花甲葬」，當家中老人年滿60歲，就會由兒子親自送行入墳，之後每送一次飯就砌一塊磚，直到瓦罐墳被完全封死；這種駭人的葬禮方式只存在於民間傳說或野史，從未被記載到正史中，但多個朝代都有類似的傳聞和故事。

不過仔細觀察《老人入墓圖》可以發現，壁畫中描繪的不是普通墳墓，墓室裡面裝修成了佛堂的模樣，敦煌文化研究學者崔中慧在《敦煌彌勒經變中“老人入墓”的印度文化源流試探》一文中提到，她認為《老人入墓圖》源於印度婆羅門教；另外根據其他學者調查，敦煌的彌勒經變（以圖畫的形式說明佛經思想）始於隋代，盛於唐，終於西夏，其中的《老人入墓圖》也是從盛唐開始，在北宋結束。

當時的佛教經典《彌勒下生經》認為，信徒在臨終前與世隔絕，一心誦經，可以得到更高的修行境界，甚至能夠進入極樂淨土世界；因此學者認為，壁畫中的老人可能是一名虔誠的佛教徒，他希望可以在生命的最後時刻，在安心地修行中離開。