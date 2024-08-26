印度近日發生離奇事件，一名41歲男子被毒蛇咬傷後死亡，他的遺體經過警方調查、醫院屍檢後，交還給親屬進行火葬，過程耗時16小時，然而柴火被點燃時，「肇事蛇」卻突然從遺體的衣服中竄出，讓眾人都傻眼不已，立刻上前將牠打死。

根據《新德里電視台》報導，比哈爾邦貝古薩賴一名41歲男子亞達夫（Dharmveer Yadav），在8月22日晚間替牛收集飼料時，被擁有劇毒的山蝰咬傷，家人發現後急忙將他帶去驅魔，但沒有任何幫助，亞達夫的病情逐漸惡化，隨後被送往醫院治療，不過在前往醫院的途中不幸死亡。

警方接獲通報後，前往現場進行調查，並將遺體帶到醫院屍檢，接著在隔天晚間將亞達夫的遺體交還給家人，準備進行火化，未料亞達夫的10歲兒子點燃柴火，親屬和村民即將進行喪禮儀式時，「肇事蛇」竟突然從遺體的衣服內竄出，眾人看到都嚇壞了，但只愣了幾秒便迅速行動，把「肇事蛇」活生生打死。

村長馬赫托（Ashok Mahto）受訪表示，「奇怪的是，這條蛇在衣服裡藏了這麼久，卻沒有任何人發現，尤其是醫院的工作人員，當柴火被點燃時，這條蛇才想起來要逃跑。」不過也有人認為，這條蛇可能根本不是當初咬傷亞達夫的「肇事蛇」，而是原本躲藏在木柴中，卻無辜被燒，最後還被打死的蛇。