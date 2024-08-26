清宮劇中如果妃嬪犯錯，通常會被皇帝「打入冷宮」，大陸歷史學者紀連海指出，一旦妃嬪被處以「打入冷宮」的懲罰，就像是被宣判死刑一樣，沒有人照顧生活起居，一切都得自力更生，有些人甚至因此發瘋，很難找到翻身的機會。

紀連海指出，清朝的妃嬪被打入冷宮後，結局通常都是淒慘死去，可是說是當時最無情的懲罰，無論以前的位份多高，被打入冷宮的那刻起，一切都將化為烏有，不但沒人照顧生活起居，凡事都得自力更生，還可能吃到餿掉的食物，到了冬天更痛苦，炭火物資不足，沒辦法取暖，沒有被凍死也可能冷到發瘋，想要重新翻身更是難上加難。

不過大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平曾提到，紫禁城內並沒有叫作「冷宮」的地方，「打入冷宮」更像是一種軟禁的行為，比如乾隆帝的繼皇后那拉氏，曾被圈禁在翊坤宮，不但在規定期間內不得踏出翊坤宮，還撤裁她身邊的宮人，全部換成皇帝的眼線，以監視那拉氏的一舉一動，還把她的小廚房「他坦」撤掉，只能吃份例發放的食物。

大陸北京社科院滿學所博士後研究員楊原則說，「打入冷宮」在清朝屬於非常罕見的懲罰，不像清宮劇中出現得那麼頻繁，皇帝如果想要懲罰妃嬪，更多會選擇「降級罰俸」，像是道光帝後宮中的玲常在，因為經常責打宮女，導致宮女身上滿是傷痕，所以被降級為「尚答應」。