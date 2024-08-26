大陸陝西西安的「大唐不夜城」雖然遊客數量眾多，卻不太賺錢，今年上半年只賺了近100萬台幣。（示意圖：Shutterstock／達志）

大陸陝西省西安市的「大唐不夜城」是受到眾多遊客喜愛的熱門景點，園區內經常被遊客擠爆，然而最新財報卻顯示，大唐不夜城在上半年只賺了人民幣23.53萬（約新台幣105萬），其所屬公司「曲江文旅」更是嚴重虧損，金額高達人民幣1.87億（約新台幣8.36億）。

根據《界面新聞》報導，陝西西安知名景點「大唐不夜城」雖然客流量龐大，卻沒有想像中賺錢，財報數據顯示，大唐不夜城在今年上半年營業收入達人民幣3938.3萬（約新台幣1.76億），但淨利潤只有人民幣23.53萬；業內人士指出，大唐不夜城雖然客流量大，但因為門票、活動都是免費的，且日常的營運、維護、宣傳等支出費用較高，進而導致大唐不夜城營利不多的現狀。

而大唐不夜城的所屬公司「曲江文旅」虧損金額更是高達人民幣1.87億，虧損幅度比去年同期擴大超過15倍；除此之外，截至今年上半年，曲江文旅總負債人民幣26.92億（約新台幣120.3億），資產負債率近3年來也在不斷攀升，由2022年中的67.48%，漲到目前的80.94%。

為了解決債務狀況，曲江文旅今年多次變賣旗下核心資產，包含西安山河景區、唐邑公司、大明宮遺址公園公司等股權都被轉讓，以求加速變現自救；此外曲江文旅也表示，之後會進一步優化景點的營運管理模式，合理控制成本費用，積極進行各類經營活動，加強業務拓展，不斷提升經營能力。