日本福井縣敦賀市的海水浴場近日頻傳海豚攻擊意外，自7月以來已經多達18人受害，且統計顯示，近3年來有多達48人遭海豚攻擊；專家根據「肇事海豚」的背鰭特徵、尾鰭傷口，推測所有事件都是同一隻海豚「阿玲」所為，目的可能是為了和人類溝通，或是因為性慾高漲而對人類進行「性侵攻擊」。

綜合日本《NHK》、英國《BBC》等外媒報導，福井縣敦賀市的海水浴場自7月以來截至本月20日為止，已經發生至少18起海豚攻擊意外，一名50多歲男子帶孫子戲水時，雙手遭海豚咬傷，還有一名小學生因咬傷，手指縫了20至30針，另外62歲的潛水教練長瀨也稱，他多次被海豚攻擊，海豚不但試圖咬他的手臂，還會推他的屁股；且根據近3年來的統計顯示，已經多達48名遊客遭海豚攻擊。

海洋生態學家森阪匡通指出，原本大家認為這些攻擊事件可能是不同的海豚做的，但觀察「肇事海豚」的背鰭特徵和尾鰭上的傷口，可以合理推測所有「凶手」都是同一隻海豚，而且是雄性印太瓶鼻海豚「阿玲」的可能性最高；森阪匡通表示，這種海豚平時就是透過互咬的方式進行溝通，「牠們並不是想傷害人，而是想用海豚的方式和人溝通。」

不過也有其他學者提出不同看法，英國生物學家艾倫（Simon Allen）表示，阿玲的行為可能出於對性的渴望，「印太瓶鼻海豚是高度社會性的動物，就像人類和其他群居動物一樣，荷爾蒙波動、性挫折或支配慾，可能驅使海豚傷害和牠互動的人。」艾倫認為，阿玲可能遭到群體排擠，目前正在尋找替代的伴侶，所以才會對人類進行「性侵攻擊」。