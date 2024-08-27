泰國一間技術學校的老師因為不滿學生頭髮太長、違反校規，竟以懲罰為由，拿剃刀將66名男學生剃成「地中海禿頭」，有人到理髮廳挽救頭髮，理髮師也無從下手，事件曝光後引發網路熱議。

根據《泰國日報》報導，泰國達府湄索縣一所技術學校的老師，因為認為學生的頭髮太長，違反了校規，竟以懲罰為由，拿剃刀將66名男學生剃成「地中海禿頭」，有人放學後到理髮店試圖拯救髮型，但連理髮師都束手無策；學生們越想越生氣，於是將被剃壞的頭髮拍成影片PO上網，引起網路熱議。

事件曝光後，校方隨即在隔天成立委員會，調查結果顯示，這66名男學生的頭髮長度確實超過了校方規定的標準，不過委員會也表示，就算學生們違反校規，老師也不應該以羞辱的方式來懲罰學生；事後，該技術學校的高層宣布，老師已經向66名學生道歉，校方也將他停職處分，同時校方向所有受害學生、家長以及關注這起事件的民眾致歉，強調未來會加以改進，杜絕類似事件發生。

而受害的66名學生當中，一部分人在理髮師的幫助下，已經恢復較為正常、被人接受的髮型，無法調整的學生只能戴帽子出門，直到頭髮重新長回來為止。