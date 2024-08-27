一代女皇武則天是正史中唯一記載的女皇帝，她的行事作風狠辣，還沒正式篡奪皇位以前，就有不少細節可以看出。大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，武則天的姊姊和外甥女勾引唐高宗，接連成為情婦，武則天心懷不滿，等到姊姊過世後，她在進獻的食物中下毒，害死外甥女，並嫁禍給2名曾和自己有過節的人。

蒙曼指出，武則天的姊姊韓國夫人武順年輕守寡，帶著兒女依靠武則天生活，但武順個性輕佻、不守規矩，勾引唐高宗成為情婦，而武順的女兒賀蘭氏繼承了媽媽的美貌與輕佻，等到武順過世後，賀蘭氏也勾引唐高宗，順利受寵幸，但因為武則天忌妒，唐高宗一直不敢正式封賀蘭氏為妃嬪。

武則天其實一直看賀蘭氏不順眼，但礙於親戚關係，始終沒有下手，但在廢后事件發生後，武則天加強控制，在前朝不讓唐高宗和官員單獨相處，形成「二聖臨朝」現象，後宮更是她的天下，不需要再對賀蘭氏客氣，於是逮到機會就下手。

乾封元年（西元666年）9月，唐高宗封禪泰山，曾和武則天有過節，並被貶到地方當官的堂哥武惟良、武懷運跟隨皇帝回京，為了討好、向武則天求和而進獻食物，武則天靈機一動，在他們進獻的食物中下毒，賀蘭氏吃後身亡，讓唐高宗悲慟不已。

隨後武則天以「懷恨在心」為由，將賀蘭氏的死嫁禍給武惟良、武懷運，兩人沒經過審判就遭到處決，但武則天還沒消氣，直言兩人沒有資格姓武，將他們改姓「蝮」，稱兩人就像是毒蛇猛獸，才終於一解心頭之恨。