大陸一名男子日前到浙江古鎮遊玩時，在一段石板路上發現一塊古墓碑，碑文上寫著「全家六口殉難於此」，引發男子好奇，照片在網路上曝光後掀起熱議，古鎮工作人員指出，當地古鎮經常使用無人認領的墓碑作為地磚，通常不是文物，但目前已經將杜男發現的墓碑挖起保存，後續將交由專家進行鑑定。

根據《上游新聞》報導，南京的杜姓男子日前到浙江省湖州市的新市古鎮遊玩，無意間在一條石板路上看見一塊被當成地磚的古墓碑，墓碑長約1.3公尺、寬約30、40公分，由於經歷多年的風吹雨打，碑文部分字跡已變得模糊，只有中間的「全家六口殉難於此」、「妹婿和表弟仝（ㄊㄨㄥˊ）立」等字依舊清晰可見。

杜男受訪表示，起初他還以為是一塊普通的墓碑，「因為江南很多古鎮都有用無人認領的、明清時期的墓碑做地磚的先例。」但看到是妹婿和表弟立的，心中困惑不已，「一般不都是兒女立的嗎？」往右一看才發現「全家六口殉難於此」，讓他十分好奇這一家人殉難的原因。

新市古鎮工作人員回應，杜男發現地磚的位置是一段老石頭路，這段路是由以前鎮政府鋪設的，並解釋，「江南地區很多古鎮石板路都夾雜著墓碑，並不是文物，就用來鋪路了。」不過根據《都市快報》報導，新市古鎮目前已經將杜男發現的古墓碑挖起來，放在鎮政府的倉庫內保存，後續鎮政府會邀請專家對墓碑進行考證，確認它是否具有歷史價值。