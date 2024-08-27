美國一名人妻請維修工幫忙修理汽車，之後提出以「肉償」的方式抵銷費用，並帶維修工到封閉的車庫內，在發動的汽車上「激戰」，卻因一氧化碳中毒而雙雙身亡，直到丈夫晚上回家，聞到車庫的刺鼻氣味，才發現兩人衣衫不整倒在地上的遺體。

據悉這起事件發生在2018年，近日又在網路上引發關注；根據《每日郵報》報導，美國紐澤西州的39歲女子塔梅卡（Tameka Hargrave）請維修工到家中幫忙修理汽車，隨後決定以「肉償」的方式支付費用，塔梅卡將維修工帶到封閉的車庫內，發動汽車、打開冷氣後，在開著門的汽車內「激戰」，未料過程中因為一氧化碳中毒而死亡。

塔梅卡的丈夫卡哈利（Kahali Johnson）表示，他在當天晚上9點左右返家，聞到車庫傳出一股刺鼻氣味，於是前去查看狀況，結果一打開車庫門，就看到塔梅卡和維修工都衣衫不整地倒在地上，嚇得立刻打電話報警。

警方接獲通報後立刻趕往現場，確認兩人死亡便將遺體帶回送檢，警方透露，因為汽車呈現發動狀態，車庫也沒有裝設一氧化碳警報器，才會導致這起悲劇意外發生。

塔梅卡的女兒得知母親死訊後難以接受，直言無法理解，因為家中車庫已經裝了其他的安全預防措施，不明白為何獨缺一氧化碳警報器，並悲痛表示，「我只想要我媽媽回來，我想讓她參與我的高中畢業典禮，但現在已經做不到了。」