紫禁城太和殿有一張皇帝專屬的龍椅，它誕生於明朝嘉靖年間，供明清兩朝皇帝使用，距今有500多年歷史，然而在清朝滅亡後，這張龍椅竟離奇消失近半個世紀的時間，大陸歷史學者紀連海指出，背後其實和中華民國首任大總統袁世凱有關。

紀連海指出，袁世凱當上中華民國臨時大總統的5年後，宣布自稱為「皇帝」，廢除「中華民國」國號，恢復帝制，準備建立「中華帝國」，年號「洪憲」，實行君主立憲體制。

不過袁世凱認為自己登基了，就不能再用封建帝制的招數，前朝皇帝留下來的東西也不能再用，於是派人將太和殿的東西都撤走，連龍椅都搬走了，又重新做了一張椅子。

清朝留下來的龍椅後來一直被放在倉庫中，40多年來無人問津，直到有專家發現了一張太和殿全貌的照片，才知道太和殿少了一張龍椅，找了好久才終於在倉庫中把龍椅挖出來。

此外，大陸央視紀錄片《故宮100》曾介紹，其實清朝皇帝的龍椅不只一張，妃嬪們居住的東西六宮內共12座院落，都還各自擺放了一張龍椅，無論皇帝是否有來臨幸，龍椅都會被放在最顯眼的位置，象徵紫禁城的唯一男主人無處不在；龍椅除了代表皇帝，也代表禮制，能時刻提醒後宮嬪妃，身為皇帝的女人必須順從禮制、恪守婦德、表率天下。